Tạm giữ á khôi cuộc thi sắc đẹp với cáo buộc môi giới mại dâm

Bị can B.T.P.L. (sinh năm 2004, á khôi một cuộc thi sắc đẹp tại Hà Nội) vừa bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Sáng 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã tạm giữ B.T.P.L. (trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, L. đã tham gia hoạt động bán dâm khi khách có nhu cầu. Cơ quan công an còn xác định, L. tham gia môi giới mại dâm.

z7502705607882_b9904657de59efcf0.jpg
L. tại cơ quan điều tra

L. sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, L. tự trao đổi, thỏa thuận giá và thống nhất địa điểm, sau đó điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Tối 13-1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng (TP Hà Nội), khi L. cùng 2 người khác đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt quả tang.

Theo cơ quan điều tra, L. giữ vai trò đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản, sau đó mới chi trả cho người bán dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

