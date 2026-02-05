Bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản tại Điện Máy Xanh ở An Giang

Sáng 5-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 19-1-2026, các đối tượng đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh, trộm 40 điện thoại di động các loại, 152 sim điện thoại chưa qua sử dụng và 1.000.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xác định nhóm nghi phạm gồm 4 đối tượng cư trú tại tỉnh Đồng Tháp. Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 2004), Trần Thanh Sang (sinh năm 2000), Nguyễn Lệ Nguyên (sinh năm 2000) và Lê Hoàng Giang (sinh năm 2003).

Các đối tượng gây ra vụ trộm cắp đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Mỹ Đức. Lời khai ban đầu cho thấy nhóm rủ nhau đi tìm tài sản để trộm cắp; khi phát hiện cửa hàng không có người trông coi, các đối tượng phân công cảnh giới, đột nhập lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát, mang đi bán ở nhiều nơi để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật do nhóm này còn liên quan một số vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

