Cụm cảng Cái Mép tăng trưởng hơn 18% so với cùng kỳ

Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), trong những tháng đầu năm 2026, cụm cảng Cái Mép (TPHCM) ghi nhận tổng sản lượng container thông qua hơn 1,3 triệu TEU, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Cảng SSIT nổi bật với mức tăng trưởng lên tới 47%.

Vận chuyển hàng ra cầu cảng tại cảng CMIT

Theo số liệu của VPA, tổng sản lượng container thông qua cụm cảng Cái Mép trong những tháng đầu năm 2026 đạt 1.311.781 TEU, cho thấy sự phục hồi rõ nét của dòng tàu mẹ (mainline) và tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam.

Trong các cảng thuộc cụm, hai đơn vị có sản lượng lớn nhất là Cảng TCIT với 375.007 TEU và Cảng GML đạt 345.669 TEU. Riêng cảng GML duy trì mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhờ thu hút thêm các tuyến dịch vụ từ các liên minh hãng tàu quốc tế.

Đáng chú ý, Cảng SSIT ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong cụm cảng, đạt 47% so với cùng kỳ năm 2025, với sản lượng 183.746 TEU. Kết quả này cho thấy sự cải thiện đáng kể về năng suất khai thác và khả năng cạnh tranh dịch vụ của cảng trong thời gian qua. Xếp sau về tốc độ tăng trưởng là Cảng CMIT với sản lượng 211.807 TEU, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tàu mẹ cập cảng SSIT làm hàng

Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng Thư ký VPA cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, hoạt động khai thác tại các cảng lớn phía Nam ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực, trong đó cụm cảng Cái Mép duy trì đà tăng trên 18%. Mức tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi và mở rộng của hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời cho thấy hiệu quả của các chủ trương phát triển hạ tầng cảng biển và tăng cường liên kết vùng trong thời gian qua.

THÀNH HUY