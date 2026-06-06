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Tàu cao tốc từ trung tâm TPHCM đi Côn Đảo vận hành trở lại

SGGPO

Ngày 6-6, tàu cao tốc Phú Quý Express 2 khởi hành từ cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu, TPHCM), chở theo hơn 360 hành khách đã cập cảng Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo) an toàn. 

Tàu cao tốc từ trung tâm TPHCM đi Côn Đảo vận hành trở lại
Tàu cao tốc từ trung tâm TPHCM đi Côn Đảo vận hành trở lại

Tàu cao tốc Phú Quý Express 2 của Công ty TNHH Vận tải Thành Thành Phát, khai thác tuyến TPHCM - Côn Đảo.

Đây là tàu khách cao tốc ba thân hiện đại có chiều dài hơn 52m, rộng 10,3m; vận tốc 30 hải lý/giờ.

Tàu có sức chở 498 hành khách, gồm 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông.

Nội thất được thiết kế hiện đại, tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển.

Sau khoảng 6 tiếng xuất phát từ cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Tàu cao tốc Phú Quý Express 2 đã cập cảng Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo). Biển lặng, sóng êm giúp cho toàn bộ hành trình diễn ra ổn định và thuận lợi.

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Tàu khách cao tốc ba thân hiện đại vận tốc 30 hải lý/giờ

Chị Trần Thanh Nhàn, hành khách trên chuyến tàu đầu tiên chia sẻ: “Trước khi khởi hành, tôi khá lo lắng vì sợ bị say sóng. Tuy nhiên, tàu vận hành êm, không gian bên trong rộng rãi, hệ thống điều hòa và các dịch vụ trên tàu đều đáp ứng tốt nhu cầu của hành khách”.

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Không gian bên trong tàu khách rộng rãi và hiện đại

Tuyến tàu cao tốc kết nối trực tiếp trung tâm TPHCM với Côn Đảo hoạt động trở lại đã tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân và du khách, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu Côn Đảo.

Theo kế hoạch, tàu cao tốc Phú Quý Express 2 sẽ khởi hành từ cảng Nhà Rồng đi Côn Đảo vào 6 giờ 30 phút các ngày thứ thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy.

Chiều ngược lại từ cảng Bến Đầm về trung tâm TPHCM vào 12 giờ các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật.

Thời gian di chuyển khoảng từ 5 đến 6 giờ, tùy điều kiện thời tiết. Giá vé ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng đối với giường VIP.

Vào các dịp lễ, tết và cuối tuần, từ thứ Sáu đến Chủ Nhật, giá vé tăng khoảng 10% so với ngày thường.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI

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Tàu cao tốc Phú Quý Express 2 Công ty TNHH Vận tải Thành Thành Phát tuyến TP HCM - Côn Đảo cảng Nhà Rồng - Khánh Hội cảng Bến Đầm đặc khu Côn Đảo tuyến vận tải thủy từ Trung tâm TPHCM đi Côn Đảo

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