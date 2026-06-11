Tăng đối thoại, chung tay xây dựng đô thị văn minh

Chiều 11-6, phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường với đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường báo cáo kết quả triển khai các giải pháp quản lý trật tự đô thị và công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tổ chức hơn 1.000 cuộc tuần tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm an toàn giao thông.

Nhiều công trình chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông, công viên, hệ thống chiếu sáng và các tuyến hẻm dân sinh được triển khai, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân.

Người dân trình bày nhiều ý kiến về công tác chỉnh trang đô thị

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các đoàn viên, hội viên và người dân nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, quản lý quảng cáo, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và chỉnh trang các khu dân cư.

Các ý kiến đều được lãnh đạo phường và cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần thêm thời gian kiểm tra, xác minh hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên, lãnh đạo phường ghi nhận, giao các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu giải quyết và thông tin kết quả đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, người dân

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh, đối thoại trực tiếp là kênh quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Các ý kiến xác đáng tại hội nghị sẽ được tiếp thu, cụ thể hóa thành giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng phường Phú Lợi văn minh, xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

TÂM TRANG