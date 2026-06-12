Triển khai mô hình “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm” đến trường học

Theo Sở Công thương TPHCM, “Tick xanh trách nhiệm” không chỉ là một chứng nhận chất lượng mà còn là cơ chế giám sát xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Hiện chương trình đã kết nối hơn 500 nhà cung cấp rau củ, thịt, trứng đạt chuẩn với 12 hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn thành phố.

Hội Công nghệ cao TPHCM giới thiệu mô hình “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nổi bật của mô hình là ứng dụng công nghệ Blockchain kết hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, cho phép theo dõi toàn bộ hành trình của thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi trở thành suất ăn phục vụ học sinh. Mỗi suất ăn sẽ được gắn tem “Tick xanh trách nhiệm” kèm mã QR, giúp phụ huynh và nhà trường dễ dàng kiểm tra thông tin về nguyên liệu, quá trình chế biến, vận chuyển và đơn vị cung ứng.

Đáng chú ý, chương trình áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các đơn vị tham gia. Nếu một nhà cung cấp vi phạm quy định về chất lượng thực phẩm tại một hệ thống bán lẻ, đơn vị đó có thể bị loại khỏi toàn bộ mạng lưới 12 hệ thống tham gia chương trình. Đây được xem là chế tài mạnh nhằm nâng cao trách nhiệm và tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Sở Công thương TPHCM bắt đầu triển khai "Tick xanh trách nhiệm" từ năm 2024. Ảnh minh họa: ĐÌNH DƯ

Đại diện Sở Công thương cho biết, việc triển khai mô hình được thực hiện theo tinh thần Văn bản 2484 của UBND TPHCM, yêu cầu công khai toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đầu vào đến khi suất ăn đến tay học sinh. Hệ thống truy xuất nguồn gốc do Hội Công nghệ cao TPHCM vận hành, tạo cơ chế giám sát giữa nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, mô hình sẽ giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Với quy trình kiểm soát minh bạch sẽ là cứu cánh giúp nhà trường giải quyết bài toán này.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại hội nghị, nhiều hiệu trưởng bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương này. Ông Đặng Ngọc Trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, đánh giá an toàn thực phẩm là vấn đề “sống còn”, đồng thời đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc thu phí công nghệ để bảo đảm phù hợp các quy định hiện hành.

Ông Đặng Ngọc Trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, phát biểu ý kiến. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Sở Công thương TPHCM kỳ vọng mô hình “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm” sẽ sớm được nhân rộng, góp phần xây dựng hệ sinh thái thực phẩm an toàn, minh bạch và tạo thêm lớp bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

ĐÌNH DƯ