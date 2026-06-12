Doanh nghiệp kiến nghị hỗ trợ quỹ đất, giảm lãi suất vay

Chiều 12-6, UBND xã Nhà Bè tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn quý 2-2026. Tại đây, nhiều doanh nghiệp kiến nghị các vấn đề liên quan đến quy hoạch, mặt bằng sản xuất, quỹ đất và tiếp cận nguồn vốn.

BS Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm An, cho biết cơ sở hiện nằm trong khu vực quy hoạch mở đường nhưng chưa nắm được lộ trình triển khai cụ thể.

Doanh nghiệp mong sớm được cung cấp thông tin để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nhất là trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng.

Đại diện một đơn vị phát biểu, đóng góp ý kiến

Về nguồn vốn, BS Nguyễn Thanh Lâm cho rằng lãi suất vẫn là áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Do đó, việc tăng cường kết nối giữa chính quyền và các tổ chức tín dụng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận các gói vay ưu đãi, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Tấn Hưng, đại diện Công ty TNHH Kiwa Industry, cho hay nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp đang gặp khó do quỹ đất hạn chế, trong khi một số khu vực dự kiến phát triển nằm trong phạm vi quy hoạch.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè phát biểu tại buổi đối thoại, chiều 12-6

“Năm 2025, doanh nghiệp đóng góp ngân sách gần 1,8 tỷ đồng, năm nay dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. Chúng tôi mong địa phương quan tâm bố trí quỹ đất hoặc hình thành các cụm công nghiệp để doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất”, ông Lê Tấn Hưng kiến nghị.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn, khẳng định doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND xã cam kết tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của TPHCM xem xét giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

“Sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của Nhà Bè”, ông Võ Phan Lê Nguyễn nhấn mạnh.

THI HỒNG