Xã Đất Đỏ: 100% người trên 75 tuổi được chăm sóc và quản lý sức khỏe liên tục tại nhà

Ngày 13-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau 2 tháng thí điểm “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”, đến nay tất cả người dân từ 75 tuổi trở lên trên địa bàn xã Đất Đỏ đã được khám sức khỏe, lập hồ sơ và quản lý theo dõi sức khỏe tại nhà.

Cụ thể, Trạm y tế xã Đất Đỏ đã thành lập 4 Đội chăm sóc sức khỏe liên tục với 57 thành viên, gồm nhân viên y tế, cán bộ y tế công cộng và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Mỗi đội phụ trách một khu vực dân cư cụ thể, thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động tiếp cận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người neo đơn hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Ngay sau lễ ra quân vào tháng 4-2026, các đội đã triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp đến từng hộ gia đình để khám sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, lập hồ sơ quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân.

Đội chăm sóc sức khỏe đến tận nhà thăm khám sức khỏe cho người dân

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, trên địa bàn xã Đất Đỏ có khoảng 750 người từ 75 tuổi trở lên. Đây là nhóm dân số có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao, trong đó nhiều người mắc bệnh mạn tính hoặc hạn chế khả năng đi lại. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã tiếp cận, khám sức khỏe, lập hồ sơ và quản lý theo dõi cho toàn bộ 750 người thuộc nhóm ưu tiên này, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này không chỉ hoàn thành mục tiêu đề ra mà còn thể hiện rõ vai trò của y tế cơ sở trong việc chủ động quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng.

Bên cạnh việc chăm sóc người cao tuổi, các đội còn mở rộng hoạt động đến nhiều hộ dân khác trên địa bàn. Tổng cộng đã có 1.112 lượt người dân được khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe, đạt gần 150% kế hoạch ban đầu. Thông qua hoạt động khám sức khỏe tại nhà, nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm đã được phát hiện sớm để đưa vào quản lý lâu dài. Đặc biệt, 5 trường hợp có dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng đã được phát hiện và chuyển tuyến kịp thời để tiếp tục chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

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THÀNH SƠN