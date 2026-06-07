Đưa “Tiết học biên cương” đến với học sinh xã đảo Thạnh An

Chương trình “Tiết học biên cương” mang đến nhiều kiến thức hữu ích về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ngày 7-6, tại Đồn Biên phòng Thạnh An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tiết học biên cương” và “Đồng hành cùng học sinh xã đảo” dành cho đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn xã Thạnh An.

Tại chương trình, các em học sinh, đoàn viên thanh niên được tham gia “Tiết học biên cương” với chuyên đề “Đoàn viên thanh niên, học sinh xã đảo tham gia cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay”.

Học sinh xã đảo Thạnh An tham gia “Tiết học biên cương”



Bằng các nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM đã giới thiệu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng thời phổ biến những kiến thức cơ bản về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Song song đó, Đồn Biên phòng Thạnh An còn triển khai chương trình “Đồng hành cùng học sinh xã đảo”, bố trí không gian học tập, ôn thi, đọc sách và nghỉ ngơi ngay tại đơn vị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Bao Minh Tiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phát biểu động viên các em học sinh xã đảo Thạnh An

Đặc biệt, đối với các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng quà đến với học sinh xã đảo Thạnh An

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, các chương trình không chỉ mang ý nghĩa khơi dậy tình yêu biển đảo, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn chung tay hỗ trợ thiết thực, động viên tinh thần giúp học sinh xã đảo nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng) nhằm động viên các em nỗ lực học tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

MẠNH THẮNG