Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chỉ thị nêu, tính đến hết ngày 15-9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 637,21 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 325,26 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu đạt 311,95 tỷ USD, tăng 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 13,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược, xung đột, bất ổn tại một số khu vực, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ..., hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 trên 12%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3-8,5% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương thúc đẩy khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, trong đó tập trung vào các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA.

Bộ Công thương xúc tiến đàm phán ký kết các FTA mới để khai thông các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Phi, Mỹ La-tinh, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Brazil…. Cùng với đó, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung nguyên vật liệu, phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Bộ Công thương tiếp tục đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng; triển khai đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam; nghiên cứu, phát triển kết nối lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng trên cơ sở phù hợp với cam kết và luật pháp quốc tế, góp phần hỗ trợ thương mại, đầu tư với các nước đối tác, ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình hợp tác.

UBND các tỉnh, thành có nông sản xuất khẩu qua biên giới thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để khuyến cáo các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính liên quan hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm thông thoáng, nhanh chóng, thuận tiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; chú trọng phát triển các thị trường ngách để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu…

