Ca sĩ Vũ Ngọc Hà xuất hiện với tư cách là bị cáo trong vụ án đánh bạc

Theo cáo trạng, trong 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” tại Khách sạn Pullman (Hà Nội), có ca sĩ Vũ Ngọc Hà (sinh năm 1971, trú tại TPHCM).

Cơ quan công tố cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman đánh bạc một lần với số tiền đánh bạc hơn 2.600 USD, tương đương hơn 63 triệu đồng. Bị cáo Vũ Ngọc Hà có trình độ học vấn 12/12. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ tháng 1-2025 đến nay.

Trong phần thủ tục phiên tòa sáng cùng ngày, chủ tọa cho biết, trong 141 bị cáo, chỉ có 134 người đến tòa theo triệu tập vì có 2 người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã.

Bên cạnh đó, có 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ). Bị cáo Hồ Đại Dũng bị cáo buộc tội “Đánh bạc” với số tiền hàng triệu USD.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo xác định, câu lạc bộ King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý câu lạc bộ King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo cáo buộc, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép. Trong đó, Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Kim In Sung sau đó đã thuê 3 người giúp sức gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok (đều quốc tịch Hàn Quốc), với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào câu lạc bộ King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu. Các đối tượng Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của câu lạc bộ King Club. Còn Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu, hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại câu lạc bộ King Club.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD (hiện đang bỏ trốn). Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần kiểm tra căn cước các bị cáo.

