Khởi tố người đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu

Ngày 25-10, lãnh đạo UBND phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết, Công an phường đã khởi tố vụ án, bị can N.D.M. (49 tuổi, phường Vũng Tàu) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu.

Ông N.D.M., người đánh nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Vũng Tàu, đã bị khởi tố. Ảnh: Cắt từ clip



Ông M. bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, ông M. là người đã hành hung nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. tại Khoa hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Vũng Tàu vào tối 7-10.

Khoảng 21 giờ, ê kíp y bác sĩ ca trực phát hiện bệnh nhân N.T.S. (vào viện lúc 20 giờ 30 ngày 30-9) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ và ê kíp tích cực hồi sức cấp cứu suốt 20 phút, nhưng tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Kíp trực tiếp tục cấp cứu, đồng thời mời người nhà vào để giải thích tình trạng bệnh, song thời điểm đó không có thân nhân tại khoa.

Điều dưỡng B.T.T.H. đã gọi điện báo cho người nhà bệnh nhân.

Đến gần 22 giờ, ông N.D.M. có mặt tại phòng cấp cứu. Khi bác sĩ chuẩn bị giải thích tình trạng bệnh, ông M. bất ngờ lớn tiếng chửi mắng, nhục mạ ê kíp trực.

Trong lúc điều dưỡng N.P.T.A.T. đang thực hiện y lệnh, ông M. đánh nhiều lần vào đầu nữ điều dưỡng, rồi tiếp tục chửi bới, xúc phạm nhân viên y tế.

Hậu quả, điều dưỡng N.P.T.A.T bị choáng váng, tinh thần hoảng loạn, không thể tiếp tục làm việc và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Ông Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, hành vi bạo lực trong bệnh viện không chỉ ảnh hưởng tinh thần và an toàn của nhân viên y tế, mà còn đe dọa tính mạng các bệnh nhân khác đang được chăm sóc đặc biệt

Hiện Công an phường Phước Thắng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giám định thương tích và làm rõ mức độ vi phạm của ông M.

Theo Luật sư Đỗ Thành Trung (Đoàn Luật sư TPHCM), Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

PHƯỚC QUÝ