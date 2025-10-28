Bắt giữ tàu cá vận chuyển 31.000 lít dầu DO trái phép

Ngày 28-10, Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 31.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng làm việc với các thuyền viên trên tàu KG 93437 TS để làm rõ hành vi vận chuyển dầu trái phép. Ảnh: Lực lượng biên phòng cung cấp.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 11 phút ngày 27-10, trong quá trình tuần tra trên biển, tổ công tác Đồn Biên phòng Thổ Châu phát hiện tàu cá KG 93437 TS do ông Hồ Công Lập (SN 1998, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu chứa khoảng 31.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt nghi là dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lập không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu. Bước đầu, ông khai mua lại dầu từ một tàu lạ trong vùng biển Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản, đưa người, phương tiện và tang vật về Cảng Vịnh Đầm (đặc khu Phú Quốc) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NAM KHÔI