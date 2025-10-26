Các quốc gia cần triển khai hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Ngày 26-10, tọa đàm chính sách với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng: Cách tiếp cận quốc gia khi thực thi Công ước" đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hoạt động hợp tác quốc tế giữa lực lượng thực thi pháp luật của các nước trên thế giới trong phòng, chống tội phạm mạng đang diễn ra vô cùng quyết liệt, nhất là trong các khuôn khổ hợp tác đa phương của Liên hợp quốc và Interpol. Tuy nhiên, quá trình hợp tác quốc tế vẫn nổi lên những khó khăn, vướng mắc, nhất là về pháp lý.

Do thiếu một văn bản quy phạm pháp luật mang tính toàn cầu điều chỉnh quan hệ hợp tác của các quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng nên kết quả đấu tranh với tội phạm này còn hạn chế. Nhiều vụ án, vụ việc không thể điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội do có sự không đồng nhất giữa hệ thống pháp luật của các quốc gia.

Thời gian tới đây, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Thứ trưởng Bộ Công an đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để triển khai có hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Thứ nhất, các quốc gia sớm hoàn thiện thủ tục tham gia Công ước và tập trung nội hóa các quy định của Công ước vào hệ thống luật pháp quốc gia của mỗi đất nước.

Thứ hai, trong quá trình thực thi, các quốc gia cần áp dụng linh hoạt các quy định của Công ước cũng như pháp luật của mỗi quốc gia để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm mạng.

Thứ ba, các quốc gia cần tăng cường công tác công, tư trong phòng chống tội phạm mạng. Trên thực tế, các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ, sàn giao dịch tiền ảo nắm giữ rất nhiều thông tin liên quan đến danh tính, hành vi và phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội, các dữ liệu trao đổi giữa người dùng và đối tượng. Đây là nguồn chứng cứ quan trọng giúp cơ quan điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật có đủ chứng cứ để chứng minh tội phạm.

Thứ tư, các quốc gia cần thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm mạng, nhất là những phương thức, thủ đoạn tội phạm mới; chuyển giao công nghệ, công cụ hỗ trợ quá trình thu thập chứng cứ điện tử; kinh nghiệm xây dựng các trung tâm chuyên ngành ứng phó khẩn cấp với tội phạm mạng; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật các nước thiếu kinh nghiệm...

Thứ năm, các quốc gia cần hợp tác chặt chẽ trong xây dựng chiến lược tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về an toàn thông tin mạng. Mỗi người dân, tổ chức cần trở thành lá chắn đầu tiên trên không gian mạng, có kiến thức tham gia môi trường số an toàn, lành mạnh, biết cách tự bảo vệ mình trước những chiêu thức lừa đảo, xâm nhập, đánh cắp dữ liệu ngày càng tinh vi của loại tội phạm.

Thứ sáu, Liên hợp quốc, Interpol cần tăng cường vai trò điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin tội phạm; phối hợp điều tra chung các vụ án, truy bắt các đối tượng phạm tội liên quan đến tội phạm mạng; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng cho lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhất trí rằng, tội phạm mạng đang trở thành mối đe dọa toàn cầu với mức độ tinh vi và lan rộng ngày càng lớn, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia. Một xu hướng đáng lo ngại là tội phạm mạng đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hình thức lừa đảo tinh vi hơn. Do đó, việc thực thi Công ước Hà Nội sẽ tăng cường năng lực ứng phó toàn cầu đối với các mối đe dọa xuyên biên giới này.

