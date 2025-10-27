Pháp luật

Bắt đối tượng cướp 460 tờ vé số của người khuyết tật

Ngày 27-10, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đ. (sinh năm 2002, trú tại phường Quy Nhơn Đông) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 25-10, bà D.T.M. (sinh năm 1971, trú phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh dành cho người khuyết tật lưu thông trên đường Trần Cao Vân. Khi bà M. đang bán vé số, một thanh niên điều khiển xe máy Exciter giả vờ hỏi mua rồi bất ngờ giật túi xách của bà, bên trong có điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, 460 tờ vé số và 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

cuopgiat2.JPG
Đối tượng Nguyễn Hữu Đ. cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương khoanh vùng, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh dọc tuyến đường Trần Cao Vân và khu vực lân cận, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) truy xét nghi phạm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 27-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đ. Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

NGỌC OAI

