Truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và các đồng phạm

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án liên quan tới sai phạm đất đai tại tỉnh Khánh Hòa. Trong các bị can, có 2 thiếu tướng quân đội.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 đến 2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa) và các bị can Hoàng Viết Quang (Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến), Nguyễn Duy Cường (Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) đã vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong một phiên tòa vào tháng 1-2024. Ảnh: HIẾU GIANG

Cơ quan công tố quân sự xác định, việc chuyển giao hơn 186ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị can đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa, đã bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Hành vi trên của các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường đã phạm vào tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cũng theo cáo trạng, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án Khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và tiến hành huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (tháng 6-2015).

Khu đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang đã được địa phương giao cho Tập đoàn Phúc Sơn sai quy định của pháp luật. Ảnh: HIẾU GIANG

Mặc dù tại thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đến tháng 10-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa mới công nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án.

Để đầu tư tại dự án, năm 2016, bị can Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) ký các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến; ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu trung tâm đô thị trên với các khách hàng cá nhân, hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng, song không thực hiện đúng cam kết.

Văn phòng của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền 7.000 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á) để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng; chỉ đạo cấp dưới để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.000 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Cơ quan công tố quân sự cáo buộc, Nguyễn Văn Hậu và các bị can Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án, bị can Hoàng Viết Quang bị cáo buộc đã tham mưu để Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao trước các khu đất hơn 18ha và hơn 44ha cho UBND tỉnh Khánh Hòa; ký văn bản báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu việc bàn giao đất đã đủ thủ tục, từ đó làm cơ sở để Bộ Quốc phòng ban hành văn bản chính thức bàn giao hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, bị can Nguyễn Duy Cường bị cáo buộc đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xác định khu đất hơn 18ha không ảnh hưởng đến hoạt động bay và đề nghị tạm bàn giao trước phần diện tích đất này cho UBND tỉnh Khánh Hòa; ký văn bản đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân báo cáo Bộ Tổng Tham mưu cho phép Trường Sĩ quan Không quân được bàn giao từng phần đất thuộc các phân khu mà UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư; tham gia bàn giao 3 bên hơn 62ha giữa Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Hành vi của các bị can Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

ĐỖ TRUNG