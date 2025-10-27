Pháp luật

Bắt khẩn cấp người đàn ông đánh tài xế taxi ở Nha Trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định tạm giữ ông Phạm Hoàng Nhất Thống (58 tuổi, trú phường Bàn Cờ, TPHCM) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cảnh ông Thống đánh anh S., tài xế taxi tối 25-10. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 25-10, ông Thống lái ô tô trên đường Trần Phú (phường Nha Trang), khi đến khu vực gần Quảng trường 2 Tháng 4, xe của ông va chạm với taxi do anh H.H.S. (25 tuổi, trú phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Sau va chạm, ông Thống không ở lại giải quyết mà to tiếng rồi bỏ đi. Anh S. đi theo để yêu cầu làm rõ thì bị ông Thống giật điện thoại, liên tục đánh vào đầu và mặt. Ông Thống còn bẻ gãy điện thoại của anh S.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Công an đọc quyết định tạm giữ ông Thống. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Nha Trang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh mời 2 người liên quan về làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Thống có nồng độ cồn 0,291mg/lít khí thở và thừa nhận trước đó đã uống rượu bia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương của tài xế taxi và định giá tài sản bị hư hại để xử lý theo quy định.

Như Báo SGGP đã đưa tin, đoạn clip về vụ việc đã nhận được nhiều bình luận bày tỏ bức xúc, đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý, nhằm bảo vệ hình ảnh điểm đến Nha Trang – Khánh Hòa thân thiện, an toàn.

