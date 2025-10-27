Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức ngày 9-11, kết nối 34 tỉnh thành

Theo thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 27-10, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 quy mô quốc gia dự kiến được tổ chức vào sáng 9-11 tại Bộ Tư pháp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại địa phương.

Quang cảnh họp báo

Lễ hưởng ứng có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong bối cảnh đất nước đã và đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng trong cải cách tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; hoàn thiện thể chế, chính sách với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện đổi mới, sáng tạo khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực phấn đấu, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm 2025 và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ cũng là dịp tôn vinh, trao tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời biểu dương các cá nhân được bình chọn, công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III.

ANH PHƯƠNG