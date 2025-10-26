Tây Ninh: Bắt đối tượng cướp điện thoại của người tàn tật bán vé số

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), sau 1 ngày đối tượng này cướp giật điện thoại của cụ ông lớn tuổi đi xe lăn bán vé số.

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan công an

Trước đó, ông N.V.H. (62 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh) đang bán vé số dạo gần nhà thì Bích tiếp cận hỏi mua. Bích vờ xin số điện thoại rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại trên tay ông H., sau đó bỏ chạy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp công an các địa phương truy xét “nóng”, bắt được Bích sau chưa đầy 1 ngày.

Tại cơ quan công an, Bích khai do túng tiền tiêu xài và nợ nần nên khi thấy ông H. già yếu đã nảy sinh ý định cướp giật.

Sau khi cướp điện thoại, Bích mang đi bán với giá 800.000 đồng. Hiện tang vật được cơ quan công an thu giữ.

QUANG VINH