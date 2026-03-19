Nắng nóng diện rộng, nguy cơ cháy rừng cao

Nắng nóng mở rộng phạm vi và cường độ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương trên cả nước sẵn sàng phương án phòng chống và chữa cháy rừng.

Chiều 19-3, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị vừa ký công văn đề nghị các địa phương trên cả nước tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước.

Trong công văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, thời gian tới, nhiệt độ tại Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ tăng, nắng nóng có thể xuất hiện trên diện rộng, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao.

Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về lâm nghiệp, trong đó có Luật Lâm nghiệp năm 2017 cùng các chỉ đạo liên quan. Các địa phương tăng cường giám sát tại cơ sở, chỉ đạo UBND cấp xã và các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS và các công nghệ hiện đại trong cảnh báo, giám sát cháy rừng là quan trọng. Các địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, rà soát, bổ sung phương án phòng chống và chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố.

Khống chế đám cháy rừng tại phường Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) ngày 13-3. Nguồn ảnh: Quangninh.gov.vn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị kiểm soát chặt các hoạt động sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì. Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

PHÚC HẬU