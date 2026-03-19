Chính quyền cơ sở phải chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

Ngày 19-3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với xã Bến Cầu, phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với phường Trảng Bàng

Phó Thủ tướng ghi nhận bộ máy chính quyền 2 cấp của các xã, phường và tỉnh Tây Ninh bước đầu được sắp xếp hợp lý, vận hành thông suốt; công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99%. Các Trung tâm Hành chính công cấp xã, phường hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, không ghi nhận phản ánh tiêu cực.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như tình trạng thiếu biên chế, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục; cơ cấu cán bộ chưa đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung nhân lực theo vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Phó Thủ tướng yêu cầu, chính quyền địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, chuyển từ “hành chính thụ động” sang “chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân”. Chính quyền cơ sở phải định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả Đề án 06, xây dựng chính quyền số, giảm phiền hà cho người dân và hạn chế tiêu cực.

QUANG VINH