Đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố bờ kè kênh Tàu Hủ và đường Ba Đình

Chiều 19-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình khắc phục sự cố sạt lở, sụt lún bờ kè kênh Tàu Hủ và hư hỏng mặt đường Ba Đình (phường Chánh Hưng).

Khu vực sạt lở bờ kè kênh Tàu Hủ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sự cố xảy ra tại khu vực đối diện công viên Hưng Phú, gần giao lộ Ba Đình – Lê Quang Kim, liên quan đến tuyến kè bảo vệ kênh Tàu Hủ và hạ tầng thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn 2. Đây là khu vực có nền địa chất yếu, chịu tác động của thủy triều và hệ thống thoát nước ngầm.

Cụ thể, vào ngày 18-1-2026, tại vị trí gần hố ga IH13A đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng, làm sụt một phần mặt đường, vỉa hè và bờ kè với chiều dài khoảng 25m, rộng 16m, sâu hơn 3m. Sau sự cố ban đầu, Sở Xây dựng đã khẩn trương báo cáo UBND TPHCM và phối hợp các đơn vị liên quan triển khai rào chắn, đảm bảo an toàn khu vực.

Đến ngày 28-1, tại mái kè và vỉa hè cách vị trí sụt khoảng 8m, xuất hiện khe nứt rộng khoảng 10cm. Đến chiều 1-2, khe nứt gia tăng với biên độ khoảng 23cm.

Các đơn vị phối hợp đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 2-2, bờ kè tiếp tục bị sạt lở thêm khoảng 8m. Đồng thời, xuất hiện thêm các điểm sụt lún mới trên mặt đường, vỉa hè và khu vực kè dọc đường Ba Đình, đặc biệt theo hướng từ hố IH13A về phía hạ lưu (hướng cầu Chữ Y).

Trước diễn biến này, UBND TPHCM đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do tình hình sạt lở tiếp tục phát sinh và lan rộng, công tác xử lý phải điều chỉnh phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn lâu dài.

Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân, đồng thời triển khai các giải pháp gia cố tạm thời, hạn chế sạt lở lan rộng.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý tổng thể, trong đó tính toán đến việc gia cố kết cấu kè, xử lý nền đất yếu và đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Song song đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực đường Ba Đình vẫn được duy trì với việc rào chắn, phân luồng phù hợp.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, đồng thời xem xét các giải pháp căn cơ nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG