Lắp đặt trạm sạc xe điện sai quy định sẽ phải tháo dỡ

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chấn chỉnh, buộc các doanh nghiệp chỉ được lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép. Trường hợp vi phạm phải tháo dỡ, thu hồi và xử lý theo quy định.

Một trạm sạc xe điện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 19-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, các đơn vị đã có ý kiến liên quan đến việc lắp đặt tủ đổi pin, trạm sạc xe điện trên vỉa hè trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo Sở Xây dựng, việc phát triển hệ thống trụ sạc, tủ đổi pin xe máy điện là yêu cầu cần thiết và cấp bách, phù hợp với chủ trương của Trung ương và TPHCM về chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng xanh, giảm phát thải và ô nhiễm môi trường. Thành phố hiện đang xây dựng đề án chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện, với mục tiêu đạt khoảng 400.000 xe vào năm 2028, kéo theo nhu cầu lớn về hạ tầng sạc điện.

Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương và UBND TPHCM, việc lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè được chấp thuận về chủ trương, nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định. Cụ thể, vị trí lắp đặt phải đảm bảo mỹ quan đô thị, không cản trở giao thông và lối đi bộ; khoảng cách giữa các tủ tối thiểu 500m (trừ trường hợp đặc thù); mép tủ cách bó vỉa hè ít nhất 0,5m. Đồng thời, không bố trí tại giao lộ, lối ra vào, vạch qua đường, khu vực dành cho người khuyết tật hoặc nơi có hạ tầng kỹ thuật dày đặc; phải đảm bảo phần vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5m cho người đi bộ.

Ưu tiên lắp đặt tại các vị trí đã có trạm sạc, khu vực nhà chờ xe buýt, dải cây xanh hoặc dọc tường các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, trường học… nhằm tối ưu sử dụng không gian.

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chấn chỉnh, buộc các doanh nghiệp chỉ được lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục cấp phép. Trường hợp vi phạm phải tháo dỡ, thu hồi và xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp cụ thể trước trụ sở công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM và Văn phòng bán vé của một hãng hàng không, Sở Xây dựng cho biết, các tủ đổi pin do Công ty CP phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green lắp đặt không gây cản trở giao thông, không chắn lối ra vào nên có thể xem xét chấp thuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã triển khai khi chưa được cấp phép sử dụng tạm hè phố, là không đúng quy định.

QUỐC HÙNG