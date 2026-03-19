TPHCM phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

TPHCM đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương), hạn chế các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Người dân di chuyển trên quốc lộ 1

Chiều 19-3, UBND TPHCM ban hành Văn bản số 2057 triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, hạn chế các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời khắc phục hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông. Thành phố hướng đến phát triển “giao thông xanh”, giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động vận tải; phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương/100.000 dân từ năm 2026, tiến tới mức giảm 60–70%, góp phần thực hiện “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030” của Liên hợp quốc.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nghị quyết, kế hoạch liên quan đến bảo đảm TTATGT; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, gắn mục tiêu an toàn giao thông với quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để tình hình TTATGT diễn biến phức tạp do thiếu lãnh đạo, quản lý.

Công an TPHCM được giao duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; khai thác hiệu quả hệ thống camera, dữ liệu giám sát hành trình. Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, phấn đấu 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm. Ngành công an cũng sẽ đổi mới công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe; xây dựng cơ sở dữ liệu TTATGT dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Tin liên quan TPHCM: 354 vụ tai nạn giao thông, 157 người chết từ đầu năm đến nay

QUỐC HÙNG