Cục Thuế yêu cầu hoàn thành rà soát và đối chiếu dữ liệu hộ kinh doanh trước ngày 15-11

Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trước ngày 15-11-2025.

Cụ thể, Cục Thuế đã ban hành công văn hỏa tốc số 4948/CT-NVT gửi đến các trưởng thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức triển khai đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” (Đề án).

Nội dung công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Mục đích là hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế, xác định vấn đề cần hỗ trợ và nắm bắt tình hình sẵn sàng của hộ kinh doanh trước lộ trình xóa bỏ thuế khoán.

Ảnh minh họa

Theo đó, các đơn vị thuế địa phương phải chỉ đạo thành lập tổ khảo sát theo từng địa bàn, trực tiếp đến từng địa điểm kinh doanh hoặc triển khai phiếu khảo sát có mã QR để thu thập thông tin định danh, cơ sở vật chất, mức độ hiểu biết về chính sách xóa bỏ thuế khoán và doanh thu dự kiến năm 2025.

Về cách thức khảo sát, căn cứ cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý, Cục Thuế phân thành 3 nhóm hộ kinh doanh bao gồm: (i) nhóm chưa sử dụng ứng dụng thuế điện tử hoặc thiếu thông tin định danh cần được hỗ trợ trực tiếp; (ii) nhóm đã sẵn sàng tự chuyển đổi và có thể khảo sát trực tuyến và (iii) các hộ mới đăng ký kinh doanh, cần tuyên truyền, hướng dẫn để tiếp cận chính sách mới và xác định phương pháp tính thuế phù hợp với doanh thu theo phát sinh thực tế.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, các đơn vị thuế cơ sở tiếp tục đối chiếu, cập nhật cơ sở dữ liệu, đảm bảo đầy đủ 100% thông tin định danh của hộ kinh doanh.

Song song đó, công tác tuyên truyền và hỗ trợ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công chức thuế, yêu cầu cần nắm vững chính sách, hiểu rõ mục tiêu của Đề án, thành thạo các ứng dụng quản lý thuế điện tử như Etax Mobile và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ phân loại theo nhóm đối tượng để xác định hình thức tuyên truyền phù hợp. Các hộ ít tiếp cận công nghệ sẽ được hướng dẫn trực tiếp thông qua tờ rơi, hội nghị, tập huấn ngắn, trong khi nhóm hộ có khả năng sử dụng nền tảng số sẽ được hỗ trợ trực tuyến, qua mạng xã hội hoặc mã QR liên kết với tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế điện tử.

Cục Thuế cũng đề nghị các đơn vị thuế địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố để huy động lực lượng phối hợp, đồng thời tăng cường truyền thông với báo chí, đài phát thanh, truyền hình và mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính sách.

LƯU THỦY