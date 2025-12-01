Các tỉnh ĐBSCL đầu tư phát triển thị trường Halal

Vừa qua, tại hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, với hơn 2,2 tỷ người theo đạo Hồi trên thế giới, quy mô thị trường 8.000 tỷ USD, ngành Halal (hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tuân thủ luật Hồi giáo, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thời trang, du lịch và tài chính) trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới.

Nhiều địa phương vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL cũng đang định hướng đầu tư vào ngành Halal.

“Gõ cửa” thị trường nhiều ngàn tỷ USD

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, dự kiến đạt 12.000 tỷ USD trong 5 năm tới, Halal sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong cơ cấu ngành, thực phẩm là phân khúc lớn, chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại, tập trung vào các nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, gia vị và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm Halal được trưng bày tại hội thảo “Tiêu chuẩn Halal - dịch vụ thân thiện người Hồi giáo” tổ chức ở đặc khu Phú Quốc vào tháng 9-2025. Ảnh: NAM KHÔI

Việt Nam được đánh giá là cửa ngõ tiềm năng kết nối thị trường Halal khu vực với thế giới. Trong đó, tỉnh Tây Ninh, cửa ngõ biên giới Tây Nam được định vị là một trong những địa bàn chiến lược phát triển ngành hàng Halal của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hàng trăm triệu USD mỗi năm. Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên (phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa qua, doanh nghiệp đã nhận được những đơn hàng đầu tiên từ Malaysia, thị trường Halal hàng đầu thế giới.

“Doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại, từ khâu nấu bột, tráng bánh đến sấy bằng lò hồng ngoại. Nhờ vậy, sản phẩm bánh tráng Tân Nhiên đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Cùng với việc sử dụng nguyên liệu nguồn gốc thực vật, quy trình sản xuất sạch, không chất bảo quản và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, bánh tráng của chúng tôi đủ điều kiện xuất khẩu sang các nước Hồi giáo”, ông Duy chia sẻ. Trong khi đó, từ năm 2023, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã liên doanh đầu tư tại tỉnh Tây Ninh một số dự án với mục tiêu chính là xuất khẩu sản phẩm thịt sang thị trường Halal. Theo đó, từ khâu con giống, thức ăn chăn nuôi, vật tư đầu vào đến quy trình chăn nuôi đều phải khép kín, được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm không sử dụng các thành phần cấm theo tiêu chuẩn Halal.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp với các tổ chức chứng nhận Halal quốc tế để từng bước hoàn thiện hồ sơ, quy trình và hệ thống quản lý theo đúng chuẩn. Mục tiêu không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal mà còn nâng tầm chất lượng nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với xuất khẩu hàng hóa, thu hút du khách Hồi giáo cũng được nhận định có tiềm năng lớn. Tại tỉnh An Giang, các làng Chăm nổi tiếng như Châu Giang và Đa Phước, các thánh đường Hồi giáo ở các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hanh gần đây “hút” khá nhiều khách đến tham quan. Đặc khu Phú Quốc với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và cơ sở hạ tầng đạt chuẩn cũng thu hút nhiều du khách Hồi giáo.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc kinh doanh quốc tế Vina Phú Quốc Travel, việc đón khách theo đạo Hồi có nhiều điểm cần chú ý hơn so với người theo tôn giáo, tín ngưỡng khác. Do vậy, doanh nghiệp đã mất nhiều tháng chuẩn bị để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hải sản tươi sống đều đạt tiêu chuẩn Halal, gia vị rõ nguồn gốc và từng món ăn sắp xếp riêng biệt. Hướng dẫn viên và thiết kế tour cũng được đào tạo bài bản để du khách vừa khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa, vừa phù hợp với thời gian cầu nguyện hàng ngày.

Được nhận định giàu tiềm năng, nhưng để phát triển ngành Halal, vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Ông Trần Văn Tân Cương, Giám đốc Công ty Halal quốc gia Việt Nam, nhận định nước ta có tỷ lệ người Hồi giáo thấp, số lượng nhân lực am hiểu và được đào tạo bài bản quy trình chứng nhận Halal còn hạn chế, khiến nhiều doanh nghiệp chưa thể tiếp cận thực sự sâu với thị trường này.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, để tiếp tục phát triển ngành Halal, chuẩn hóa sản phẩm, dịch vụ, phát huy lợi thế vùng và đẩy mạnh hợp tác với những thị trường Halal trọng điểm là chìa khóa quan trọng. Tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi về hạ tầng, đất đai, môi trường đầu tư để các doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước xúc tiến thương mại, kết nối với hệ thống phân phối tại thị trường Hồi giáo để mở tung cánh cửa đến với thị trường giàu tiềm năng trong giai đoạn mới.

Do đó, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp cần nhận thức rõ lợi ích chiến lược của ngành Halal và coi đây là hướng đi trọng điểm. Cần phải có sự quan tâm đầu tư đúng mức về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, kết hợp với đẩy mạnh đàm phán song phương và đa phương để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các quốc gia Hồi giáo.

Trong lĩnh vực du lịch, theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, cần có chiến lược cụ thể, dài hơi để xây dựng các điểm đến đa dạng hơn, đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Halal, từ đó thúc đẩy du khách chi tiêu, sử dụng dịch vụ và tiếp tục quay trở lại Việt Nam.

