TPHCM ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số

Ngày 30-11, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã tham dự lễ ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM.

Ứng dụng được thiết kế nhằm quản lý người thụ hưởng an sinh một cách khoa học, minh bạch; đồng thời kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ người dân hiệu quả và kịp thời hơn. Đây cũng là bước tiến cụ thể trong việc hiện thực hóa khâu đột phá của nhiệm kỳ là “Mặt trận số” và “Bình dân học vụ số”, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được chăm lo đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Đại biểu dự đại hội nghe giới thiệu về ứng dụng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM tích hợp nhiều tính năng nổi bật như: quản lý và cập nhật dữ liệu người thụ hưởng trên toàn thành phố; kết nối các tổ chức, cá nhân với người cần hỗ trợ để huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả; công khai, minh bạch toàn bộ thông tin tiếp nhận và phân phối nguồn lực.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ứng dụng còn có khả năng tiếp nhận nhanh thông tin trong thiên tai, dịch bệnh để kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp theo mức độ ưu tiên; đồng thời theo dõi kết quả sau hỗ trợ, tiếp tục đồng hành giúp người dân thoát nghèo bền vững và khuyến khích những người từng được giúp đỡ quay lại đóng góp cho cộng đồng.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng “Công dân số TPHCM”, mang đến trải nghiệm tập trung, thuận tiện, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh nhanh chóng, hiện đại hơn.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ ra mắt ứng dụng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã nhận được sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc và nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố của Thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng đã trao kinh phí thực hiện an sinh xã hội đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu của TPHCM.

Trao kinh phí thực hiện an sinh xã hội đến Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TÂM TRANG