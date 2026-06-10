Các trường đại học tăng lực lượng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng nay (10-6) hơn 6.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã có mặt tại 34 hội đồng thi trên cả nước để bắt đầu phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên là tham gia nhiều khâu của kỳ thi như giám sát, kiểm tra… nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng.

Đoàn công tác của Trường ĐH Luật TPHCM lên đường làm nhiệm vụ tại hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: THANH HÙNG

Kiểm tra công tác coi thi

Thực hiện sự phân công của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM đã thành lập đoàn công tác gồm 81 viên chức, người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi TPHCM. Đoàn công tác do TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn.

Theo TS Quách Thanh Hải, đoàn được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại 33 điểm thi thuộc các xã, phường: Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Lợi, Chánh Hiệp, An Phú, Thuận An, Lái Thiêu, Thuận Giao, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Khánh, Tân Uyên, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Phước Hòa, Dầu Tiếng, Linh Xuân và Tam Bình. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng và khách quan tại các điểm thi được phân công.

Thực hiện nhiệm vụ tại Khánh Hòa, sáng ngày 9-6 đoàn công tác Trường ĐH Luật TPHCM gồm 35 lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên đã lên đường thực hiện nhiệm. Trường được Bộ GD-ĐT phân công làm trưởng đoàn kiểm tra và phối hợp cùng Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, Trường ĐH Phan Thiết và Trường ĐH Quốc tế Miền Đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại địa phương.

Đoàn công tác của Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM lên đường phục vụ kỳ thi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: THANH HÙNG

Theo PGS-TS Lê Trung Đạo, Trưởng đoàn công tác của Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, trường được Bộ GD-ĐT phân công thực hiện phục vụ kỳ thi tại tỉnh Vĩnh Long. Đoàn kiểm tra công tác coi thi của trường gồm 61 cán bộ, viên chức và người lao động. Tại buổi xuất quân, lãnh đạo nhà trường cũng tổ chức gặp gỡ, động viên và đề nghị các thành viên đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của bộ nhằm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế; đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, trách nhiệm và hình ảnh của nhà trường trong các hoạt động phục vụ cộng đồng và ngành giáo dục.

Trong khi đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cử 44 cán bộ, giảng viên, người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi TP Đồng Nai. PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn cho biết, Hội đồng thi TP Đồng Nai có hơn 53.000 thí sinh với 95 điểm thi chính và hơn 20 điểm thi dự phòng tại 51 xã, phường. Trong đó, nhà trường được giao phụ trách 15 điểm thi tại các xã/phường: Long Hà, Đa Kia, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Ninh, Lộc Quang, Bình Long, Tân Khai, Tân Quan và Chơn Thành.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp

Theo TS Quách Thanh Hải, Trưởng đoàn Công tác Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, toàn bộ viên chức, người lao động tham gia đoàn kiểm tra đã tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 28-5. Tại hội nghị, các thành viên được quán triệt đầy đủ các nội dung của quy chế thi, hướng dẫn quy trình kiểm tra, phương pháp xử lý tình huống và các yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Công tác tập huấn giúp các thành viên nắm vững quy định, thống nhất phương pháp làm việc và nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng đoàn công tác của Trường ĐH Luật TPHCM, PGS-TS Vũ Văn Nhiêm cho biết, các thành viên trong đoàn công tác đã được phổ biến đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan. Đồng thời, mỗi thành viên cũng được cấp phát thẻ công tác, các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra, nhu yếu phẩm, nước uống cùng các vật dụng y tế cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trước khi khởi hành, các thành viên tham gia cũng được nghe những nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm vững các quy định, phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong đoàn cũng như kịp thời trao đổi, báo cáo khi phát sinh các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhắc nhở cán bộ, giảng viên tại lễ ra quân tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: THANH HÙNG

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Trưởng đoàn công tác Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho rằng, ngoài việc nắm vững quy chế, chuyên môn, nghiệp vụ, nhà trường cũng nhắc nhở mỗi cán bộ tham gia làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham gia công tác kiểm tra coi thi là vô cùng quan trọng, đặc biệt mỗi cán bộ không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn đại diện cho thương hiệu, hình ảnh và uy tín của nhà trường.

THANH HÙNG