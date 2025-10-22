Các trường học ở Đà Nẵng mở cửa xuyên đêm đón người dân, sinh viên tránh bão

Tối 22-10, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, nhiều trường học tại Đà Nẵng đã chủ động mở cửa xuyên đêm để đón sinh viên và người dân vào trú tránh.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) mở cửa ký túc xá xuyên đêm để sinh viên ngoại trú và người dân có thể vào trú tránh trong những ngày mưa bão sắp tới.

Ông Nguyễn Vinh San, Trưởng phòng Hành chính Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cho biết, các điều kiện cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng đón người dân và sinh viên.

Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm mở cửa xuyên đêm để sinh viên, người dân di chuyển vào trú bão

“Nhà trường luôn trong tâm thế sẵn sàng mở cửa bất cứ lúc nào để đón tiếp”, ông San chia sẻ.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Khu vực rốn lũ Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập sâu. Phường Hòa Khánh đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể, trong đó bố trí di dời dân đến Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, cách khu dân cư Mẹ Suốt khoảng 100m.

Đối với người dân cần vào trú tạm, khu vực các phòng học đã được bố trí nước uống, nhà vệ sinh, hàng trăm thùng mì tôm và nước đóng chai do phường Hòa Khánh hỗ trợ. Nhà trường cũng chủ động bổ sung thêm vật dụng thiết yếu. Người dân chỉ cần mang theo chăn, chiếu, mền gối và một ít đồ dùng cá nhân.

Khu để xe máy

Cùng thời điểm, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu) cũng mở cửa sân trường để người dân đưa ô tô vào tránh ngập do ảnh hưởng của bão. Trường nằm ở vị trí cao, chưa từng bị ngập trong đợt mưa lịch sử ngày 14-10-2022.

Trường nằm ở vị trí cao

Nhà trường khuyến nghị các chủ xe để lại số điện thoại liên hệ trên kính lái, lái chậm, xếp xe gọn gàng theo hướng dẫn và di chuyển xe ra khi nước rút để phục vụ công tác dạy học sau bão. Khi sân trường hết chỗ, trường sẽ tạm dừng tiếp nhận xe không báo trước.

Những phòng học của trường được trưng dụng để làm chỗ cho người dân tránh trú bão

Không chỉ mở sân đón xe, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu còn bố trí 10 phòng học làm nơi trú tránh bão, lũ cho người dân, sức chứa khoảng 200 người. Các phòng này do lực lượng chức năng phường Hải Châu trực tiếp quản lý, sẵn sàng đón người dân vào tránh trú khi cần thiết.

XUÂN QUỲNH