Các trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế

Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa đưa ra lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân như: thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng, trúng thưởng… phải nộp thuế TNCN nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Thứ nhất, các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và giá trị gia tăng.

Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn, gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước. Bao gồm các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng: xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng. Bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền: chuyển giao, chuyển quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ tám, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý, các khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế TNCN nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.

LƯU THỦY