Cách xác định tuổi công dân đủ điều kiện đi bầu cử

Bà PHẠM THỊ THU HẰNG, phường Bình Thạnh, TPHCM: Cháu tôi sinh ngày 14-3-2008 có đủ điều kiện để đăng ký danh sách cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không? Trường hợp nào thì không được đăng ký danh sách cử tri?

Ủy ban bầu cử TPHCM trả lời:

@ Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử: Điều 2 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND quy định: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 20 tuổi trở lên có quyền ứng cử”. Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được ấn định là ngày 15-3-2026. Như vậy, công dân có ngày sinh từ ngày 15-3-2008 trở về trước là đủ tuổi đăng ký danh sách cử tri để đi bầu cử. Công dân có ngày sinh từ ngày 15-3-2006 trở về trước là đủ tuổi đăng ký ứng cử. Trường hợp cháu của bà được xác định là đủ tuổi đăng ký danh sách cử tri để đi bầu cử.

Cách tính tuổi công dân được thực hiện như sau: Tuổi của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh; mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng sinh dương lịch của năm sau. Trường hợp không có giấy khai sinh thì căn cứ vào thông tin ghi trong căn cước công dân (hộ chiếu) để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 1 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 1-1 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử.

@ Trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri: Khoản 1 Điều 30 của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND quy định: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án; người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo; người mất năng lực hành vi dân sự.

THU HƯỜNG ghi