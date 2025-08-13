Thế giới

Campuchia: Chuẩn bị họp Ủy ban Biên giới khu vực với Thái Lan

Trang tin Fresh News dẫn lời bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết, Campuchia đang chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) với phía Thái Lan, dự kiến diễn ra trong 2 tuần tới.

Cam.jpg
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata. Ảnh: CPP.ORG.KH

Bà Socheata cũng nhấn mạnh, Campuchia hy vọng cuộc họp RBC sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời giúp khôi phục hòa bình, an ninh, ổn định và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng, các vấn đề biên giới không thể được giải quyết bằng vũ lực, thay vào đó phải được giải quyết thông qua các cơ chế kỹ thuật và pháp lý quốc tế. Bà Maly Socheata cũng tái khẳng định cam kết của Campuchia trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn đã được thể hiện trong cuộc họp đặc biệt GBC vào ngày 7-8 tại Malaysia.

Theo bà Socheata, Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thái Lan, Malaysia, các quốc gia thành viên ASEAN và tất cả các đối tác liên quan để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến chương ASEAN.

MINH CHÂU

