Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm xuyên quốc gia

Các cơ quan chức năng của Campuchia vừa phối hợp với các đối tác Mỹ và Trung Quốc bắt giữ, trục xuất nhiều tội phạm xuyên quốc gia.

Cảnh sát Campuchia áp giải tội phạm người Trung Quốc chuẩn bị trục xuất về nước. Ảnh: KHMER TIMES

Trang Fresh News của Campuchia ngày 9-2 dẫn nguồn từ Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết, các đặc vụ Cục an ninh ngoại giao (DSS) thuộc Văn phòng điều tra tội phạm hải ngoại (OCI) Đại sứ quán Mỹ đã phối hợp chính quyền sở tại bắt giữ và bàn giao một phạm nhân người Mỹ bị truy nã cho Washington. Đối tượng này bị truy nã tại Mỹ với nhiều tội danh, trong đó có tàng trữ vũ khí trái phép và các hành vi liên quan ma túy.

DSS đã xác định được vị trí nghi phạm, phối hợp với lực lượng chức năng Phnom Penh bắt giữ và trục xuất khỏi Campuchia, dưới sự giám sát của Phó Cảnh sát Tư pháp Mỹ.

Cùng ngày, báo Khmer Times đưa tin Campuchia đã trục xuất 312 công dân Trung Quốc liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ.

Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận nhóm đối tượng này bị liên đới đến hoạt động lừa đảo qua mạng và bị trục xuất theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha cùng lãnh đạo bộ.

HUY QUỐC