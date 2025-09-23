Cần giải pháp đặc biệt để chấm dứt các hành vi lệch chuẩn trong nhà trường

Bày tỏ lo ngại về những hành vi lệch chuẩn trầm trọng trong trường học thời gian gần đây, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị có những giải pháp đặc biệt, mạnh mẽ hơn, khi mà “bảo ban thuyết phục là không đủ”.

Sáng 23-9, tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra các báo cáo trên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình ghi nhận, các cơ quan đã hoàn thiện quy định pháp luật về tài chính, đầu tư, kinh doanh và thuế, giúp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường chứng khoán được triển khai các giải pháp theo hướng lành mạnh, an toàn và bền vững.

Tuy nhiên, việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh còn chậm. Công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai đô thị còn nhiều bất cập, cơ sở dữ liệu đất đai xây dựng chậm. Hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong thương mại điện tử, chưa đạt yêu cầu.

Quang cảnh phiên họp

Trong các lĩnh vực xã hội, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục các cấp được cải thiện. Ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ. Vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế đã cơ bản được khắc phục.

Mặc dù vậy, Chủ nhiệm Dương Thanh Bình nhấn mạnh, chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; còn tồn tại tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên chưa được giải quyết, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng được nhu cầu. Kết quả phát triển nhà ở xã hội chưa đạt kỳ vọng.

Liên quan đến tổ chức bộ máy và các lĩnh vực pháp luật - tư pháp, ông Dương Thanh Bình nêu rõ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã hoàn thành, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng xét xử các loại vụ án được nâng cao, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế. Song tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục. Việc thực hiện kết luận thanh tra chưa hiệu quả và số án tồn đọng chuyển kỳ sau còn cao. Tỷ lệ giải quyết án dân sự và hành chính chưa đạt yêu cầu.

Thời gian tới, Chủ nhiệm Dương Thanh Bình đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết mới để tiếp tục giám sát việc thực hiện các nghị quyết cũ, đồng thời chấm dứt hiệu lực các nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc không còn phù hợp; đồng thời yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, và Kiểm toán Nhà nước bổ sung, hoàn thiện báo cáo, cập nhật số liệu minh họa và nêu rõ các giải pháp, kiến nghị cụ thể để thực hiện tốt hơn các nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu sáng 23-9

Góp ý hoàn thiện báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị chú trọng đánh giá hiệu quả của các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ, đặc biệt là các chính sách ưu đãi thuế. “Nếu giảm thuế mà không đạt được kỳ vọng thúc đẩy phát triển thì sẽ làm hao mòn nguồn lực của quốc gia. Kiểm toán đã kiến nghị rất nhiều vấn đề, rất đúng, rất trúng, nhưng hiệu quả thực thi còn hạn chế”, ông Phan Văn Mãi nhận định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Bày tỏ lo ngại về những hành vi lệch chuẩn trầm trọng trong trường học thời gian gần đây, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị có những giải pháp đặc biệt, mạnh mẽ hơn, khi mà “bảo ban thuyết phục là không đủ”. Theo ông, học sinh không được giáo dục tốt trong nhà trường sau này ra đời sẽ gây hậu quả càng nặng nề. "Chúng ta luôn muốn dành cho học sinh cách đối xử phù hợp nhất, nhưng vừa qua nhiều trường hợp có sự lệch chuẩn rất lớn", ông Nguyễn Đắc Vinh trăn trở.

Nhấn mạnh giám sát là 1 trong 3 lĩnh vực công tác trụ cột của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị rà soát lại việc thực thi hàng loạt nghị quyết đã ban hành xem còn nội dung nào chưa hoàn thành; kiến nghị rõ thời hạn và yêu cầu cụ thể. Lấy ví dụ công tác phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhận xét, đây là chủ trương lớn, có tác động xã hội sâu rộng, nhu cầu thực tế cao, nhưng khả năng thanh toán không có. “Công tác giám sát phải làm rõ khúc mắc này và đề xuất giải pháp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

