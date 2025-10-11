Lâm Đồng: Thực hiện 25 chỉ tiêu quan trọng trong giai đoạn 2025 – 2030

Sáng 11-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc, hoàn thành các nội dung theo chương trình.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tại buổi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Đại hội đã thống nhất quyết nghị với 25 chỉ tiêu cụ thể gồm 4 nhóm lĩnh vực (kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng).

Trong đó, Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 – 2030 khoảng 10 - 10,5%; trong đó khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 5 - 5,5%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,5 - 15,5%/năm; khu vực dịch vụ tăng 11 - 11,5%/năm.

Đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700 - 7.500 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.

Các đại biểu dự buổi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Nhiều dự án lớn đang được đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đại hội đã tập trung bàn bạc và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đột phá trong phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp có chọn lọc, phát triển du lịch chất lượng cao.

Đồng thời chăm lo các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được kêu gọi đầu tư trong thời gian tới

Lâm Đồng thu hút nhiều dự án đầu tư lớn Tỉnh Lâm Đồng đề ra 15 nhóm công trình trọng điểm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đối tác công tư và thu hút đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2030. + Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đối tác công tư: Các dự án trên địa bàn tỉnh phục vụ thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương (CT27). Cao tốc Nha Trang - Liên Khương, Cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27, Quốc lộ 28, Quốc lộ 55, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm.

Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Một số dự án hồ thủy lợi lớn; đê, kè ứng phó biến đổi khí hậu.

Các dự án trên địa bàn tỉnh phục vụ thực hiện Dự án đường ven biển quốc gia.

Các dự án: Nhà máy điện BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II; kho cảng LNG Sơn Mỹ. + Dự án thu hút đầu tư gồm: Các Tổ hợp nhà máy tuyển bô xít và chế biến Alumin, nhôm và các sản phẩm từ nhôm. Các dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi. Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh, Khu công nghệ cao tỉnh. Trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn. Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư thứ cấp tại các Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Phú Bình, Nhân Cơ 2. Các khu đô thị, khu du lịch, thương mại có quy mô lớn.

ĐOÀN KIÊN