Kỳ vọng TPHCM hoàn thành mục tiêu, khát vọng lớn

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân đã gửi gắm niềm tin cùng những góp ý tâm huyết về con đường phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin giới thiệu một số ý kiến đóng góp cho đại hội.

Cầu Ba Son kết nối những khu đô thị hiện đại dọc hai bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TS NGUYỄN ĐỨC QUYỀN, Học viện Cán bộ TPHCM:

Cán bộ - “chìa khóa” cho khát vọng đột phá

Giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, TPHCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển mình lịch sử. Những mục tiêu đột phá về hạ tầng chiến lược, kinh tế số và quản trị đô thị thông minh không chỉ là tầm nhìn xa, mà là mệnh lệnh sống còn để TPHCM giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Nhưng để hiện thực hóa những khát vọng ấy, trước hết cần một nguồn lực mang tính quyết định, đó là lựa chọn được đội ngũ cán bộ “đúng người, đúng việc”. Đúng người là người có năng lực, tư duy đổi mới và tinh thần dấn thân. Đúng việc là được bố trí vào vị trí phù hợp để phát huy tối đa giá trị và trách nhiệm. Khi TPHCM lựa chọn được người phù hợp và đặt đúng chỗ thì không chỉ giảm chi phí vận hành bộ máy, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, tốc độ và hiệu quả phục vụ. Ngược lại, nếu sai người, bộ máy sẽ ì ạch.

TPHCM đang cần những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; những cán bộ coi phục vụ người dân là sứ mệnh chứ không phải quyền lực. Đó phải là những người có khả năng điều phối liên ngành, am hiểu công nghệ, dám thử nghiệm và chịu được áp lực đổi mới. Chỉ khi đội ngũ ấy được định vị, tuyển chọn và đãi ngộ xứng đáng, thành phố mới có thể bứt phá, tạo dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ chính là “dự án hạ tầng” quan trọng nhất của TPHCM - “hạ tầng nhân lực”. Chỉ khi giải quyết được bài toán “đúng người, đúng việc”, thành phố mới có thể thực sự cất cánh, xứng đáng với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ hàng đầu khu vực.

ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn:

Chọn người đủ sức gánh vác trọng trách

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới. Thành công hay thất bại của chặng đường này phụ thuộc rất lớn vào công tác cán bộ, đặc biệt là việc chọn lựa, bố trí những người đủ “đức, sức, tài” để gánh vác trọng trách và dẫn dắt sự phát triển. Người dân thành phố không đòi hỏi cán bộ phải hoàn hảo, mà cần những người lãnh đạo liêm chính, làm việc thực chất, đem lại kết quả cụ thể. Một người có “đức” là người biết đặt lợi ích tập thể lên trên, ứng xử đúng mực với quyền lực và với dân. Người có “sức” là người không gục ngã trước cám dỗ, biết chịu áp lực, kiên định làm điều đúng. Người có “tài” là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo ra chuyển biến chứ không chỉ “giữ ghế”. Khi người đứng đầu có tâm, có tầm, tập thể sẽ có động lực, hệ thống sẽ có sức sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh phải trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc và kiên quyết không để lọt người chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực. Với TPHCM, yêu cầu ấy càng trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn. Khi người cán bộ, nhất là người đứng đầu, có tâm và có tầm, được lựa chọn theo 4 nguyên tắc: chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ và không bảo thủ, thì bộ máy sẽ có động lực, tập thể sẽ có niềm tin. Hơn nữa, việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ không nhằm trói buộc người dám làm, mà để bảo vệ họ trước những cám dỗ, áp lực và loại bỏ sớm những người cơ hội. Điều này sẽ góp phần xây dựng một tập thể lãnh đạo liêm chính, trách nhiệm, hiệu quả. Khi đó, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố vững chắc, và TPHCM sẽ có đội ngũ cán bộ xứng đáng để dẫn dắt một giai đoạn phát triển mới đầy khát vọng.

TS TRẦN HẢI LINH, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA):

Kỳ vọng tinh thần liêm chính, đổi mới, hành động

Tôi tin rằng TPHCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ hàng đầu của khu vực. Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, TPHCM cần phát huy tối đa truyền thống năng động, tiên phong và dám nghĩ - dám làm. Bởi thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là “đầu tàu sáng tạo”, nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần tiên phong của Việt Nam. Tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo TPHCM trong nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần liêm chính, đổi mới, hành động và phục vụ nhân dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách. Khi tư duy lãnh đạo được mở rộng, khi tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo được khơi dậy thì TPHCM sẽ thực sự trở thành “đầu tàu” kéo cả nền kinh tế Việt Nam tiến lên phía trước. Một TPHCM văn minh - hiện đại - nhân văn, nơi mọi người dân, doanh nghiệp, trí thức, kiều bào đều được lắng nghe và đồng hành trong quá trình phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chúng tôi luôn hướng về quê hương với niềm tự hào và trách nhiệm.

TPHCM trong tim mỗi kiều bào không chỉ là đô thị sôi động nhất Việt Nam, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam hội nhập với thế giới. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục đồng hành, góp trí, góp lực - từ kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ đến quảng bá văn hóa Việt Nam, để cùng thành phố hiện thực hóa khát vọng “phát triển nhanh, bền vững và mang tầm quốc tế”. TPHCM hôm nay có đủ tiềm lực, trí tuệ và niềm tin để viết tiếp hành trình mới - một thành phố đáng sống, đáng yêu và đáng tự hào, xứng đáng với vai trò tiên phong của cả nước trong kỷ nguyên vươn mình.

ThS VŨ SƠN, Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển Vùng - Đại học Kinh tế TPHCM:

Cần một kiến trúc chính sách vững chắc

TPHCM đang đứng trước thời khắc lịch sử - thời điểm để bứt phá, khẳng định vị thế một trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Những mục tiêu đột phá về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2%-3% GRDP trong nhiệm kỳ 2025-2030 của TPHCM không chỉ là khát vọng, mà còn là yêu cầu bắt buộc để kiến tạo một nền kinh tế tri thức bền vững. Tuy nhiên, để biến mục tiêu này thành động lực tăng trưởng thực tiễn, TPHCM cần sự đột phá về thể chế kiến tạo và cải cách tư duy quản lý. Các doanh nghiệp khoa học - công nghệ đang gặp khó khi không thể vay vốn ngân hàng vì thiếu tài sản thế chấp hữu hình; không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế do các yêu cầu phi thực tế.

Một thể chế kiến tạo cần phá vỡ nghịch lý này bằng các công cụ tài chính linh hoạt và cơ chế bảo vệ tài sản trí tuệ hữu hiệu; chuyển từ vai trò “kiểm soát” sang “phục vụ”, quản lý thị trường minh bạch, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong đầu tư cho khoa học - công nghệ. Nỗi sợ trách nhiệm và các quy trình thanh quyết toán cứng nhắc đang triệt tiêu sự đột phá, khiến nguồn vốn công bị đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đầu tư cho R&D phải được xem là đầu tư chiến lược cho phát triển, nơi một vài thành công có thể bù đắp cho nhiều thử nghiệm thất bại.

Để hiện thực hóa điều này, TPHCM cần một cơ chế “mở”, cho phép khu vực tư nhân tham gia và chủ trì các nhiệm vụ khoa học - công nghệ thông qua đấu thầu cạnh tranh. Trao cơ hội cho những doanh nghiệp khởi nghiệp chính là cách hiệu quả nhất để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tận dụng sự năng động và nhạy bén thị trường của họ. Thành phố có thể tham khảo thêm những mô hình thành công trên thế giới: Nhà nước đóng vai trò một “nhà đầu tư mạo hiểm chiến lược”, sẵn sàng chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp thông qua các cơ chế tài trợ có điều kiện. Một kiến trúc chính sách vững chắc với công cụ tài chính linh hoạt, luật sở hữu trí tuệ hiện đại và thủ tục hành chính tinh gọn chính là dự án chiến lược cấp bách nhất. Chỉ khi khơi thông được những điểm nghẽn về thể chế, TPHCM mới có thể khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và công nghệ của cả nước.

