Tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 11-10, Thường trực Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã kiểm tra và tổng duyệt chương trình đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dự buổi kiểm tra, tổng duyệt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến kiểm tra các khu vực trưng bày triển lãm phục vụ đại hội; tổng duyệt chương trình đại hội và chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc đại hội... tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10. Ngày 13-10 diễn ra phiên trù bị. Đại hội chính thức khai mạc sáng ngày 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định.

Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 15-10.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc đại hội lần này được truyền tới 4 điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM triển khai Phần mềm Điều hành Đại hội Đảng Số – giải pháp đặc thù phục vụ Đại hội Đảng các cấp, áp dụng cho hơn 550 đại biểu và 450 khách mời, hướng tới đại hội không giấy tờ, hiện đại và an toàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra khu vực điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ứng dụng có giao diện tablet thân thiện, gồm: Phim ảnh, tư liệu, video clip giới thiệu hoạt động Đảng bộ Thành phố; Thư viện điện tử số hóa nghị quyết, văn kiện, ấn phẩm lý luận chính trị; Tính năng tương tác số cho phép xem chương trình, sơ đồ chỗ ngồi, danh sách phát biểu, biểu quyết trực tuyến.

Đoàn Chủ tịch có thể điều hành toàn bộ đại hội qua ứng dụng, theo dõi và thống kê tức thời, giúp đại hội diễn ra minh bạch, khoa học, hiện đại – đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số công tác Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra khu vực t riển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là nền tảng duy nhất trong khối Đảng hiện nay ứng dụng AI đồng bộ, hướng tới Đại hội số minh bạch và hiệu quả. Cùng với đó, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM có triển lãm khu vực trải nghiệm số phục vụ đại hội.

Trong khuôn khổ đại hội, TPHCM tổ chức triển lãm quy mô lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những sáng kiến thiết thực, góp phần định hình diện mạo thành phố thông minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra khu vực t riển lãm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM triển lãm khu vực trải nghiệm số với 2 chủ đề. Trong đó, khu vực triển lãm không gian công nghệ số có chủ đề: Chính quyền TPHCM - Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu đồng bộ - Một dịch vụ liền mạch. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): TPHCM – Tiên phong chính quyền số, ứng dụng AI phục vụ mọi người dân.

Trong khuôn khổ triển lãm tại đại hội có không gian văn hóa Hồ Chí Minh với hình thức vật thể và trực tuyến. Các tài liệu, hình ảnh, video về Bác Hồ được đăng tải và kết nối với bản đồ 3D của các bảo tàng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra khu vực t riển lãm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các không gian văn hóa vật lý tại học viện, bao gồm tủ sách tư tưởng Hồ Chí Minh và các không gian triển lãm hình ảnh, sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.

Ngoài ra, Học viện Cán bộ TPHCM còn tổ chức cuộc thi sách nói “Hồ Chí Minh - lời Bác sáng mãi muôn đời"; cuộc thi “Thuyết minh về không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Qua cuộc thi lan tỏa những giá trị của không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể giảng viên, viên chức, học viên và sinh viên học viện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi kiểm tra gian trưng bày triển lãm của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng trong khuôn khổ đại hội, Sở VH-TT TPHCM tổ chức triển lãm thành tựu Báo chí – Xuất bản.

Sự kiện là hoạt động chính trị – văn hóa trọng điểm phục vụ đại hội, nhằm giới thiệu và tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của các cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản Trung ương và TPHCM, thể hiện vai trò đồng hành của báo chí – xuất bản cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi kiểm tra gian trưng bày triển lãm của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Triển lãm giới thiệu hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí, hình ảnh và tư liệu đặc sắc, phản ánh sinh động chặng đường phát triển năng động, sáng tạo của nền Báo chí - Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đã phát hành các ấn phẩm chuyên đề đặc biệt chào mừng đại hội, thể hiện tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí đổi mới và niềm tin hướng về đại hội.

Nhiều mô hình tòa soạn hội tụ, hệ thống dữ liệu số và công nghệ phát thanh – truyền hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được giới thiệu, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất tin tức hiện đại.

Mỗi ấn phẩm, mỗi không gian trưng bày là một câu chuyện về đổi mới, về cách ngành văn hóa – truyền thông góp phần làm giàu bản sắc TPHCM, đưa tri thức và thông tin đến gần hơn với công chúng.

VĂN MINH