An Giang: Xây, sửa chữa 48 căn nhà trong chương trình “Tết Quân - Dân”

“Tết Quân – Dân” năm 2026 không chỉ chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 cùng đoàn viên, thanh niên xây dựng cầu Kênh 9, ấp Tân Điền, xã Hòa Điền trong chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2026

Sáng 7-2, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang thông tin về những kết quả nổi bật trong hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026 tại xã Hòa Điền.

Sau hơn 7 tháng triển khai với chủ đề “Lực lượng vũ trang An Giang cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Điền tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026 đã xây dựng, sửa chữa 48 căn nhà, xây mới 4 cầu giao thông nông thôn, hình thành 2,5km tuyến đường thắp sáng, 1,55km đường hoa, triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 xây dựng nhà cho người dân trong chương trình “Tết Quân – Dân” năm 2026 tại xã Hòa Điền

Công tác an sinh xã hội được thực hiện sâu rộng với gần 2.000 suất quà, hàng chục suất học bổng, xe đạp, trang thiết bị học tập được trao tặng; hơn 1.500 lượt người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình đạt gần 9 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

