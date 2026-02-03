Phú Quốc: Phát hiện nhiều trường hợp trồng cây, xây công trình trên đất dự án để trục lợi bồi thường

Chiều 3-2, ông Ngô Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng vừa phát hiện một số cá nhân có hành vi trục lợi chính sách tại một số khu vực thuộc dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Cụ thể, tại dự án khu tái định cư hồ Suối Lớn, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm cây dừa vừa được trồng dày đặc trên diện tích nhỏ hẹp. Theo cơ quan chức năng, đây là chiêu trò của một số người ngay sau khi có thông tin quy hoạch dự án nhằm tăng số lượng tài sản được kiểm đếm, từ đó trục lợi tiền đền bù.

Tại dự án khu tái định cư An Thới, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số hộ dân dù đã nhận thông báo đền bù nhưng vẫn cố tình xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên phạm vi đất của dự án.

Lực lượng chức năng gặp gỡ, tuyên truyền, vận động một trường hợp xây dựng công trình trái phép tại dự án khu tái định cư An Thới

Trước tình hình trên, chính quyền đặc khu đã cử đoàn công tác liên ngành xuống hiện trường để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Ông Ngô Minh Trí khẳng định địa phương sẽ xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm; kiên quyết không bồi thường đối với các trường hợp cố tình trồng cây, xây dựng trái phép để trục lợi.

Chính quyền đặc khu cũng kêu gọi người dân chấp hành nghiêm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tích cực tố giác các hành vi trục lợi về UBND đặc khu để kịp thời ngăn chặn.

Khu tái định cư hồ Suối Lớn có diện tích khoảng 30,1ha (tương đương 900 nền, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng). Khu vực này chủ yếu là đất trồng cây lâu năm; khi giải phóng mặt bằng liên quan 259 thửa đất và 88 nhà dân. Khu tái định cư An Thới có diện tích khoảng 23,8ha (tương đương 1.200 nền, tổng mức đầu tư 1.632 tỷ đồng), khi giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng 179 thửa đất và 550 căn nhà.

