Cần Thơ: Phát hiện 622 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra 4.773 vụ việc, phát hiện 622 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm hơn 72% so với cùng kỳ). Trong đó, hành vi buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu là 252 vụ; gian lận thương mại 304 vụ; hàng giả 66 vụ.

Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 7,68 tỷ đồng, giá trị hàng hoá tịch thu do vi phạm gần 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 72 vụ (giảm 64 vụ), với 122 đối tượng (tăng 4 đối tượng), chủ yếu liên quan đến hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ (thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố) cho biết: Tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại… trên địa bàn được kiểm soát ổn định, cụ thể là số vụ vi phạm thời gian qua giảm đáng kể. Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội đang ngày càng tinh vi và có nhiều phương thức, thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng. Tiêu biểu như việc sử dụng hoá đơn hàng tuần xoay vòng nhằm hợp thức hoá hàng buôn lậu; gian lận trong xuất xứ hàng hoá nhằm trốn thuế hoặc hưởng ưu đãi; lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua bán online, mạng xã hội để kinh doanh hàng cấm, hàng giả…

Lực lượng quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm tra tại cơ sở kinh doanh mỹ phẩm

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hiền cho rằng: Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng có xu hướng gia tăng và tinh vi hơn. Trong đó, phổ biến nhất là việc lợi dụng lĩnh vực thương mại điện tử để thực hiện hành vi vi phạm, với nhiều thủ đoạn ngày càng khó phát hiện để xử lý. Thực tế trên đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường phải nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong tình hình mới.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố) yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng cần nhận diện được phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng để có giải pháp hiệu quả, kịp thời trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trước mắt là tập trung triển khai cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến thị trường hàng hoá phục vụ Tết Trung thu, như: bánh, kẹo, đồ chơi... Từ đó, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

TUẤN QUANG