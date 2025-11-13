Kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại nhà trọ sinh viên

Qua kiểm tra, hầu hết nhà trọ sinh viên đều vi phạm về lối thoát hiểm.

Kiểm tra thiết bị chữa cháy tại nhà trọ sinh viên ở phường Đông Hòa

Ngày 13-11, đoàn công tác của UBND phường Đông Hòa (TPHCM) kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy của chung cư mi ni, nhà ở riêng lẻ thay đổi công năng, nhà thuê trọ trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra một số nhà trọ cho sinh viên thuê ở khu phố Tân Lập, phát hiện vi phạm về bố trí lối thoát hiểm. Điển hình, khu nhà trọ Bình An có 36 phòng, dù được trang bị tiêu lệnh chữa cháy, các phương tiện chữa cháy cơ bản nhưng lối thoát hiểm bố trí phía sau nhà xây dựng không đúng quy cách.

Ông Hồ Thái Bình, quản lý khu nhà trọ này cho biết, do sợ trộm nên bố trí lối thoát hiểm khá cao so với mặt đất.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở quản lý công trình về vi phạm của lối thoát hiểm

Cũng trong sáng cùng ngày, khi kiểm tra một trung tâm ngoại ngữ tại khu phố Tân Lập, tổ công tác gồm cán bộ phòng Kinh tế, hạ tầng - đô thị và Công an phường Đông Hòa phát hiện lối thoát hiểm phía sau bị làm hàng rào, dựng cửa khóa kín.

Ông Nguyễn Thái Phong, phụ trách trông coi trung tâm này cho biết, khi thuê mặt bằng, do sợ trộm leo từ lối thoát hiểm vào bên trong nên cho dựng hàng rào, làm cửa khóa lại. ông Phong hứa sẽ khắc phục ngay sai phạm.

Một lối thoát hiểm bị che kín

Theo lực lượng chức năng, hầu hết chủ các công trình vi phạm đều cho rằng, việc bố trí lối thoát hiểm như trên do “sợ trộm theo lối thoát hiểm đột nhập vào bên trong".

Qua phân tích, vận động, chủ công trình nhận thức hành vi và cam kết khắc phục.

VĂN CHÂU