Cần Thơ: Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái và tuần hoàn

Ngày 27-12, tại hội nghị tổng kết năm 2025, Giám đốc Sở NN-MT Cần Thơ cho biết khu vực nông, lâm, thủy sản tăng gần 3,8%, chiếm khoảng 21% cơ cấu kinh tế thành phố.

Nông dân TP Cần Thơ dùng drone bay gieo sạ lúa trong mô hình canh tác lúa thông minh

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực này trên 4,33%, chiếm gần 20% trong tổng cơ cấu kinh tế thành phố, phấn đấu có ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới.

Nông dân TP Cần Thơ cơ giới hoá khâu xuống giống khi trồng lúa

Để góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực I, bà Phạm Thị Minh Hiếu – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, TP tập trung phát triển các giống lúa chất lượng cao. Trong đó, nhóm lúa đặc sản, lúa thơm chiếm 40%; lúa chất lượng cao chiếm 59%; lúa chất lượng trung bình và thấp chỉ còn 1%.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quy hoạch 179.280ha vùng trồng lúa năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân.

﻿ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và đoàn kết của tập thể ngành NN-MT thành phố trong năm 2025. Ông khẳng định, những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm cao và tinh thần vượt khó của toàn hệ thống trong bối cảnh còn nhiều thách thức như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: sản xuất và tiêu thụ nông sản còn hạn chế, liên kết chuỗi giá trị chưa hiệu quả; năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc còn yếu; tiến độ xây dựng bảng giá đất còn chậm; tổ chức bộ máy sau sáp nhập chưa ổn định, ảnh hưởng hiệu quả điều hành.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, ngành NN-MT cần đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trọng tâm là: đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng kinh tế nông nghiệp hiện đại, sinh thái, công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn; nâng cao hiệu quả vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị chủ lực; mở rộng liên kết tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp và hợp tác xã, giảm phụ thuộc thương lái.

Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh công tác cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng chậm trễ hồ sơ đất đai, hoàn thiện quy trình nội bộ, tăng cường phối hợp và kỷ luật công vụ.

VĨNH TƯỜNG