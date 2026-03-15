Tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ 13 giờ ngày 16-3

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau tạm dừng khai thác để thi công các hạng mục còn lại.

Trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra quốc lộ 61, hoặc lưu thông trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và quốc lộ 1 như trước đây.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73km đã được khai thác tạm thời tuyến chính kể từ ngày 19-1. Việc khai thác nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73km đã khai thác tạm thời vào ngày 19-1-2026.

Tuy nhiên, theo các báo cáo, hiện nay các nhà thầu vẫn đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng. Việc thi công trên tuyến đang khai thác, dù đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông, cũng như công nhân và thiết bị thi công.

Việc vừa thi công vừa phân luồng giao thông, trong khi để bảo đảm an toàn các đơn vị chủ yếu thi công vào ban ngày, khiến thời gian hoàn thiện công trình bị kéo dài.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, có chiều dài tuyến chính gần 111km, được chia thành 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã thông xe ngày 22-12-2025; đoạn Hậu Giang - Cà Mau được khai thác tạm từ ngày 19-1.

TẤN THÁI