Kiến nghị tạm dừng khai thác đường cao tốc Hậu Giang – Cà Mau

Ngày 15-3, thông tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tạm dừng khai thác đường cao tốc Hậu Giang – Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau) từ ngày 16-3 đến 15-4.

Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19-1

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau được tổ chức khai thác tạm từ ngày 19-1 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị quan trọng.

Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn một số hạng mục đang thi công như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng. Việc vừa thi công vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho phương tiện và công nhân làm việc trên công trường. Ngoài ra, do phải phân luồng phương tiện, nhiều hạng mục chỉ có thể thi công ban ngày, khiến tiến độ thi công bị kéo dài.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất tạm dừng cao tốc Hậu Giang - Cà Mau để hoàn thiện các hạng mục

Trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện từ Cần Thơ đi Cà Mau có thể di chuyển trên đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5, sau đó ra quốc lộ 61 hoặc đi theo tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp và quốc lộ 1.

Sau khi hoàn thành các hạng mục và nghiệm thu, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét cho tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau khai thác trở lại.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km, được chia làm hai dự án thành phần, gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Dự án có quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đã thông xe vào ngày 22-12-2025. Đoạn Hậu Giang – Cà Mau khai thác tạm từ ngày 19-1.

TẤN THÁI