TPHCM có bệnh viện đạt chứng nhận quốc tế hỗ trợ sinh sản và ISO về xét nghiệm

Ngày 17-3, Bệnh viện Quốc tế City tổ chức đón nhận hai chứng nhận quốc tế uy tín: chứng nhận RTAC về Hỗ trợ sinh sản cùng chứng nhận ISO 15189:2022 về xét nghiệm.

ThS-BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế và TS-BS-CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM trao chứng nhận RTAC về IVF cho Bệnh viện Quốc tế City.

Để đạt được chứng nhận RTAC do Ủy ban chứng nhận chất lượng về kỹ thuật sinh sản, thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand cấp, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF Center) Bệnh viện Quốc tế City đã đáp ứng những yêu cầu khắt khe về năng lực chuyên môn, quy trình điều trị hiếm muộn chuẩn hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn người bệnh.

Trong năm đầu tiên hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị gần 1.000 cặp vợ chồng hiếm muộn. Hàng nghìn chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và chuyển phôi đã được thực hiện, cùng với nhiều ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), góp phần chào đón gần 20 em bé khỏe mạnh ra đời.

Hiệu quả điều trị nhanh chóng được khẳng định qua các chỉ số chuyên môn ấn tượng: tỷ lệ thai lâm sàng sau IVF đạt 52,9% và tỷ lệ thai diễn tiến đạt 41,7%- những kết quả tích cực ngay trong năm đầu vận hành.

Dịp này, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế City cũng đạt chứng nhận ISO 15189:2022 – thuộc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) toàn cầu. Trong lĩnh vực y học xét nghiệm, ISO 15189:2022 được xem là chuẩn mực khắt khe bậc nhất, các tiêu chí đánh giá toàn diện năng lực và chất lượng Khoa Xét nghiệm của bệnh viện.

Đại diện Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia trao chứng nhận ISO cho Khoa Xét nghiệm BV Quốc tế City.

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quốc tế City đã đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí khắt khe, từ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên đến quy trình xét nghiệm được chuẩn hóa chặt chẽ. Hệ thống quản lý chất lượng được vận hành hiệu quả, liên tục cải tiến, cùng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS-BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chúc mừng IVF Center Bệnh viện Quốc tế City đã phát triển rất nhanh, đạt được chứng nhận RTAC. Đây là chứng nhận tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand. Đánh giá mọi mặt từ chất lượng dịch vụ, kỹ thuật đến quyền của người bệnh, an toàn người bệnh và luật pháp trong hỗ trợ sinh sản, hôn nhân gia đình và bộ luật dân sự.

Theo ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City, hai chứng nhận quốc tế RTAC về Hỗ trợ sinh sản và ISO 15189:2022 về Xét nghiệm là hai trong nhiều thành tựu quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của bệnh viện. ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn thể đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, mà còn là cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn và hiệu quả trong khám chữa bệnh đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

THÀNH AN