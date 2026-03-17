Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện, hiện đại và bền vững

Chiều 17-3, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT).

Hoàn thiện hệ thống chăm sóc lão khoa

Tại buổi làm việc, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Năm 2025, tuổi thọ bình quân của người dân đạt 76,7 tuổi.

Công tác chăm sóc NCT tiếp tục được mở rộng với 102 câu lạc bộ “NCT giúp NCT” và 102 tổ tình nguyện, thu hút hàng nghìn thành viên tham gia, hỗ trợ hơn 4.000 NCT có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, năng lực điều trị lão khoa từng bước được nâng cao ở các tuyến.

Ngành y tế TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, nâng tuổi thọ bình quân lên 77 tuổi; phấn đấu 100% NCT được khám sức khỏe định kỳ, được quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm; phát triển trên 30 cơ sở chăm sóc NCT theo mô hình kết hợp công lập, tư nhân và hợp tác công - tư. Đồng thời, xây dựng mạng lưới 168 điểm chăm sóc cộng đồng tại các phường, xã. Về nhân lực, phấn đấu đào tạo khoảng 2.500 nhân viên có kỹ năng chăm sóc và điều dưỡng lão khoa.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi

Nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống khỏe

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động của ngành y tế trong triển khai công tác chăm sóc sức khỏe NCT. Thành phố hiện đã có nền tảng chính trị, thực tiễn và khoa học, song vẫn cần hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế vận hành các mô hình chăm sóc sức khỏe NCT phù hợp với quy mô, nhu cầu ngày càng tăng. Xác định rõ trọng tâm: lấy dự phòng làm nền tảng, người dân làm trung tâm, hướng đến mục tiêu nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống khỏe cho người dân.

Nhân viên Viện dưỡng lão Tâm An chăm sóc cho NCT

"Việc chăm sóc tốt NCT không chỉ cải thiện sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần giảm áp lực chi phí điều trị, đòi hỏi phải nâng cao năng lực y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số. Quá trình triển khai phải bảo đảm “5 nhất quán”: chính trị, pháp lý, dữ liệu, phân bổ nguồn lực và truyền thông", đồng chí Nguyễn Phước Lộc định hướng.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, ngành y tế cần ưu tiên phát triển mô hình chăm sóc tại nhà, cộng đồng và y tế cơ sở; nâng chất và mở rộng các mô hình hiện có như câu lạc bộ NCT, tổ tình nguyện. Đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình chăm sóc tại khu dân cư, gắn với đời sống người dân.

“Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là nhiệm vụ liên ngành, rất cần sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe NCT toàn diện, hiện đại và bền vững”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Sớm triển khai các dự án trọng điểm, bố trí nguồn lực kịp thời theo nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, mục tiêu tiến tới quản lý sức khỏe toàn bộ NCT bằng hồ sơ điện tử; nghiên cứu phát triển bệnh viện lão khoa hoặc nâng cấp các khoa lão hiện có; xem xét cơ chế hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh phù hợp…

Gỡ điểm nghẽn xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi Theo Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là thiếu quy hoạch cụ thể cho hệ thống cơ sở dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe NCT. Việc chưa xác định rõ quỹ đất, vị trí và chức năng trong quy hoạch khiến doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn khi xin phép đầu tư, làm giảm tính hấp dẫn của lĩnh vực này. Bên cạnh đó, vấn đề tiếp cận đất đai tiếp tục là “điểm nghẽn”. Doanh nghiệp khó tiếp cận quỹ đất phù hợp, trong khi cơ chế sử dụng đất công cho hợp tác chưa thực sự thông thoáng... Để phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi một cách hiệu quả, cần có giải pháp tổng thể và đồng bộ, từ quy hoạch, đất đai, tài chính đến đào tạo nhân lực. Việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân tham gia, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

THÀNH AN