Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh Khánh Hòa

Chiều 5-12, tại Khánh Hòa, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT Khánh Hòa trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm học 2025-2026.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các em học sinh tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG
Chương trình có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Tại chương trình, 250 suất học bổng đã được trao, gồm: 90 suất học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh dân tộc thiểu số; 90 suất của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” hỗ trợ con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; và 70 suất dành cho con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng quà tặng (ba lô, vở, bút…).

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà trao học bổng cho học sinh. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ sự đồng cảm trước thiệt hại do mưa lũ tại Khánh Hòa thời gian qua; đồng thời bày tỏ xúc động khi Quỹ tiếp tục đồng hành cùng học sinh của tỉnh, góp phần hỗ trợ thiết thực và động viên tinh thần vượt khó học tốt.

HIẾU GIANG

