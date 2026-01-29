Cần Thơ triển khai nguồn vốn vay chính sách cho hơn 109.000 hộ dân

Ngày 29-1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ triển khai gói vay hỗ trợ cho sinh viên trang trải chi phí học tập

Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ của Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ đạt hơn 17.500 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2024. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 12.835 tỷ đồng (tăng 1.427 tỷ đồng); vốn huy động 2.075 tỷ đồng (tăng 261 tỷ đồng); tiền gửi của tổ viên 991 tỷ đồng (tăng 180 tỷ đồng); tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 1.084 tỷ đồng (tăng 81 tỷ đồng). Nguồn vốn ủy thác từ địa phương đạt 2.675 tỷ đồng, chiếm 15,21% tổng nguồn vốn. Tính đến 31-12-2025, tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh là 471 tỷ đồng, chiếm 2,68% tổng dư nợ.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, Chi nhánh đã hỗ trợ 109.428 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; góp phần tạo việc làm cho 40.620 lao động; hỗ trợ 3.268 học sinh, sinh viên; 743 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng, cải tạo 67.413 công trình nước sạch, vệ sinh cho 34.591 hộ dân; hỗ trợ 214 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Nguồn vốn chính sách cũng góp phần hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi cua đinh, nuôi bò, nuôi lươn không bùn, trồng dứa MD2, nuôi trâu sinh sản, sản xuất bánh pía truyền thống, trà mãng cầu…

Năm 2026, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng dư nợ tối thiểu 10% so với năm 2025, tương đương khoảng 1.755 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương tăng tối thiểu 1.255 tỷ đồng và nguồn vốn địa phương tăng khoảng 500 tỷ đồng.

TUẤN QUANG