Cần Thơ: Tuyên dương 220 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng trao bằng khen cho các doanh nghiệp đóng thuế tiêu biểu

Ông Phan Tiến Lân, Trưởng Thuế TP Cần Thơ cho biết, trong năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền các cấp, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, trong năm 2024, ngành thuế 3 địa bàn Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ mới) thu được 23.827 tỷ đồng (đạt 104,4% dự toán Bộ Tài chính, tăng 12,2% so cùng kỳ).

Trong 23.827 tỷ đồng thuế năm 2024, khu vực kinh tế nhà nước nộp 7.505 tỷ đồng (đạt 109,5% dự toán, tăng 11%); các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng 1.455 tỷ đồng (đạt 111% dự toán, tăng 17,8%); khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng 5.921 tỷ đồng (đạt 109% dự toán, tăng 13,8%).

Ông Phan Tiến Lân, Trưởng Thuế TP Cần Thơ tuyên dương các doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

Dịp này có 220 doanh nghiệp được tuyên dương về thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời được UBND TP Cần Thơ, Cục Thuế, Thuế TP Cần Thơ tặng bằng khen, giấy khen.

TUẤN QUANG