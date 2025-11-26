Quảng Ngãi: Đề nghị sửa chữa 5 cầu treo, 2 trường học xuống cấp nghiêm trọng

Ngày 26-11, UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính và Sở Xây dựng xem xét bố trí 9,5 tỷ đồng để sửa chữa 5 cầu treo dân sinh và 2 trường học đang xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn.

Cửa phòng học Trường THCS Đăk Tờ Re bị hư hỏng

5 cầu treo cần sửa chữa gồm cầu treo Kon Du, cầu treo thôn 6, cầu treo thôn Kon Rơ Pen, cầu treo thôn Đăk Ơ Nglăng và cầu treo Kon Nu. 2 cơ sở giáo dục xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa là Trường THCS Đăk Tờ Re và Trường Tiểu học Tân Lập.

Các công trình trên đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng, hiện xuống cấp, hư hỏng nặng. Việc tu sửa hệ thống cầu treo dân sinh và các hạng mục tại trường học được đánh giá là hết sức cần thiết và cấp bách.

Phòng học Trường THCS Đăk Tờ Re xuống cấp

Bà Nguyễn Thị Tài Thọ, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Tờ Re cho biết, trường được xây dựng năm 2004, có 10 phòng học phục vụ khoảng 400 học sinh nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Gạch nền và tường bong tróc, nhiều phòng bị thấm; mùa nắng thì nóng bức, mùa mưa càng nguy hiểm do hệ thống điện cũ kỹ, đôi lúc xảy ra chập điện, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học của nhà trường.

HỮU PHÚC